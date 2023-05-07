Смольный выделит 50 миллионов рублей на подготовку кадров в сфере промышленности

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников промышленных предприятий в 2023 году, сообщила 7 мая пресс-служба градоначальника. Деньги будут предоставляться организациям для частичной компенсации соответствующих затрат.

"Объем выделенных бюджетных средств для государственной поддержки в форме субсидий составляет 50 миллионов рублей", — уведомили в Смольном. Деньги предназначены для возмещения 80 % затрат предприятий, сделанных в период с 2 декабря 2022 года по 20 октября 2023 года.

Максимальная величина компенсации составит по три миллиона рублей, при этом стоимость обучения каждого работника не должна превышать 300 тысяч рублей. "Субсидии предоставляются для развития и реализации трудового потенциала работников промышленных предприятий", — говорится в сообщении.

Ранее Беглов призвал петербуржцев присоединиться к проведению "Бессмертного полка" в новых форматах мероприятия.