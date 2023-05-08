В Петербурге утром 8 мая состоялась торжественно-траурная церемония перед мемориальной доской "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте, 14. В мероприятии приняли участие чиновники и депутаты, а также ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Выступая перед собравшимися, депутат Госдумы Михаил Романов напомнил, что в дни блокады северные и северо-восточные стены улиц были покрыты надписями, предупреждающими об особой их опасности в случае артобстрела. "С практической точки зрения в наше время сторона улицы для артобстрела значения не имеет, современные укро-нацистские беспилотники не знают таких преград, как немецко-фашистские снаряды", — приводит слова парламентария его пресс-служба.

В своей речи Романов призвал собравшихся к сплочению на фоне продолжающейся спецоперации. "Сторона киевского неонацизма — наиболее опасна для существования всего человечества", — прибавил депутат.

В свою очередь, вице-губернатор Борис Пиотровский поделился в своем Telegram-канале наблюдениями касательно прошедшей церемонии. Он сообщил, что с каждым годом среди участников мероприятия становится всё больше молодежи, причем речь идет о волонтерских организациях, школах и простых участниках.

Также чиновник поделился мыслями о важности мемориального знака. "Сегодня табличка на Невском — это не только символ мужества, но и символ уверенности в завтрашнем дне!" — высказался он.

Фото: Telegram-канал "Пиотровский Online"