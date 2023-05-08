Пришедшим на Пискаревское кладбище петербуржцам пришлось ждать завершения церемонии

Пришедшие на Пискаревское кладбище утром 8 мая петербуржцы столкнулись с невозможностью попасть внутрь мемориального комплекса, передает MR7. Горожанам пришлось дожидаться завершения торжественно-траурной церемонии с участием властей Северной столицы.

Цветы к вечному огню возложили губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Вместе с ними в мероприятии поучаствовали представители ветеранских и общественных организаций.

В свою очередь, обычным горожанам пришлось дожидаться завершения церемонии, чтобы быть допущенными на кладбище. "Купил цветочки, приехал вот называется к деду. Пойду искать памятник какой-нибудь, чтобы туда их отнести", — пожаловался корреспонденту MR7 петербуржец, у которого в одной из братских могил похоронен погибший в годы блокады Ленинграда дед.

Ранее глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова рекомендовала петербуржцам воздержаться от посещения Пискаревского кладбища 8 мая или же хотя бы прийти во второй половине дня. До этого на территории комплекса запланировано проведение двух церемоний, вторая из которых начнется в 13:00.

Фото: MR7/ Дарья Дмитриева