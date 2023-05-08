Пашинян и Токаев посетят Москву ради мероприятий ко Дню Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы в Москве, сообщила 8 мая пресс-служба политика. Также в понедельник стало известно о намерении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершить рабочий визит в Россию и принять участие в параде на Красной площади 9 мая.

"Премьер-министр Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина", — гласит сообщение пресс-службы главы правительства Армении.

В свою очередь, о визите Токаева сообщил его пресс-секретарь Руслан Желдибай на своей странице в Facebook*. По его словам, казахский лидер намерен посетить Ржевский мемориал и почтить память воинов-казахов 100-й и 101-й стрелковых дивизий. Также Токаев планирует побывать на братской могиле в селе Трубино, где похоронен его дядя.

"Участниками битвы подо Ржевом стали около 22 тысяч солдат и офицеров из Казахстана", — уточнил Желдибай.

Накануне в Россию вылетел с официальным визитом президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее стало известно об отказе российских властей от проведения традиционного приема в Кремле на День Победы.

UPD: Также стало известно о том, что в Москву направился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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