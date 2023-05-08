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Новости 15:43

Песков заявил о необходимости воспитывать критически настроенную к СВО молодежь

фото ЗакС политика Песков заявил о необходимости воспитывать критически настроенную к СВО молодежь

Сразу наказывать молодых людей за высказывания в интернете не следует, правильнее было бы заниматься работой с ними и воспитанием, заявил 8 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова прозвучали в ответ на просьбу журналистов прокомментировать преследование подростков, высказывающих в интернете точку зрения о спецоперации, отличную от официальной.

"Есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать. <...> Сразу наказывать и рушить жизнь людей — это тоже не выход. Поэтому все должно быть сбалансированно", — цитирует Пескова РИА Новости.

В целом, по мнению представителя Кремля, "злоумышленники должны наказываться строго по закону". Однако их следует отделять от подрастающего поколения, отметил он.

Также в понедельник Песков заявил, что отмена шествия "Бессмертного полка" была связана с тем, что Россия имеет дело с "государством — спонсором терроризма".


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