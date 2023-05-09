Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днём Победы

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский обратились к горожанам по случаю Дня Победы, 9 Мая. Слова политиков приводит пресс-служба Смольного.

Говоря о победе над фашизмом, который "разгромили" 78 лет назад, Беглов и Бельский затронули тему военной спецоперации, проводимой на Украине. В очередной раз в речах политиков упоминались "неонацисты" и, как они утверждают, их проявление "ненависти" ко всему русскому.

"Сотни тысяч наших сограждан вновь встали на защиту мира и справедливости. Многие петербуржцы откликнулись на призыв Президента России [Владимира Путина]. Они храбро и самоотверженно сражаются за свободу и независимость Отечества. Мы гордимся такими земляками и заботимся об их семьях. <...> Спасибо за единство, сплоченность и верность Родине!" — заключили своё обращение Беглов и Бельский.

В Петербурге между тем прошёл парад Победы. В мероприятии в этом году принимало участие большое количество ретротехники. Во главе парада ехал советский танк Т-34.