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Новости 12:06

Путин: Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор

фото ЗакС политика Путин: Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам страны по случаю Дня Победы с трибуны, установленной на Красной площади в Москве. Речь главы государства ретранслирует пресс-служба Кремля.

Говоря о событиях прошлого, Путин высказался также о событиях настоящего, назвав проводимую на Украине военную спецоперацию "войной".

"Цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность", — заявил президент.

Также Путин упомянул снос советских памятников за рубежом, параллельно указав на создание некоего "культа нацистов".

В Петербурге между тем прошёл парад Победы. В мероприятии в этом году принимало участие большое количество ретротехники. Во главе парада ехал советский танк Т-34.


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