"Всё нормально": Глава Минздрава оценил состояние Прилепина

Руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии писателя Захара Прилепина, на которого 6 мая было совершено покушение, передаёт РИА Новости.

"Всё нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает", — утверждает министр.

Политик получил ранения ног в результате подрыва его автомобиля Audi Q7 на транспортной магистрали в Нижегородской области. В результате происшествия погиб его охранник Александр Шубин.

Прилепина прооперировали в нижегородской областной клинике им. Семашко.

Ранее суд отправил в СИЗО сроком на два месяца Александра Пермякова по делу о покушении на писателя. Ему инкриминируют статьи о терроризме (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ).