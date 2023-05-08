Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

Суд в Нижегородской области заключил под стражу на два месяца Александра Пермякова по делу о покушении на писателя Захара Прилепина, сообщила 8 мая пресс-служба Генпрокуратуры. Против него выдвинуты обвинения в терроризме (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ).

"Прокуратурой Нижегородской области поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании Александру Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судом.

По версии следствия, 6 мая Пермяков совершил подрыв автомобиля, в котором находились Прилепин и его водитель. В результате произошедшего последний погиб, сам писатель получил переломы обеих ног и другие травмы.

Ранее Следственный комитет отчитался о предъявлении Пермякову обвинений. Ведомство сообщало о намерении ходатайствовать о его аресте.

Фото: Telegram-канал "Генпрокуратура России" (скриншот видеозаписи)