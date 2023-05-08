СК предъявил обвинение фигуранту дела о покушении на Прилепина

Следственный комитет 8 мая предъявил обвинение Александру Пермякову, задержанному по подозрении в попытке покушения на писателя и сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина. Ведомство сообщило, что намерено ходатайствовать о его аресте.

Пермяков обвиняется по статьям о совершении теракта (ст. 205 УК РФ) и о незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ), сообщили в Следкоме. "Следствие ходатайствует об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили силовики.

Днем 6 мая стало известно о прогремевшем в Нижегородской области взрыве машины, в которой ехал Прилепин. В результате инцидента он получил травмы, его водитель погиб. В СРЗП заявили, что инцидент не скажется на планах партии провести съезд 20 мая.

Минувшим вечером Прилепин опубликовал в своем Telegram-канале пост с рассказом о происшествии. "Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом", — написал он и добавил, что из-за взрыва "потерял сознание минуты на три". Писатель также добавил, что у него сломаны обе ноги, причем один перелом открытый, "и еще там что-то".