Покушение на Прилепина не скажется на планах справороссов провести съезд в мае

Партия "Справедливая Россия — За правду" планирует провести свой съезд 20 мая, никаких переносов мероприятия из-за покушения на сопредседателя организации Захара Прилепина ждать не следует, сообщил в воскресенье ТАСС. Подготовка к сентябрьским выборам продолжается, заверили информагентство в СРЗП.

"Съезд будем проводить по плану. <...> Мы ничего менять не планируем", — заявили справороссы и выразили радость в связи с тем, что Прилепин остался жив. Травмированному однопартийцы они пожелали "скорейшего выздоровления".

В пресс-службе отметили, что партия "на марше", готовится к выборам и ее "не запугать". "Наши цели и задачи по социальной защите граждан, поддержке нашей армии и добровольцев и решений президента страны не изменились", — отметили в СРЗП.

Съезд партии должен состояться 20 мая в Подмосковье, одним из его участников был заявлен Прилепин. Сам он накануне пострадал при взрыве автомобиля в Нижегородской области, его водитель погиб. В Следственном комитете произошедшее квалифицировали как теракт (ст. 205 УК РФ). Писатель перенес операцию, утром стало известно, что врачи вывели его из состояния медикаментозного сна.