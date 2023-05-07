Прилепин вышел из медикаментозного сна

Врачи вывели писателя Захара Прилепина из состояния медикаментозного сна, сообщил 7 мая ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.

"В бодром расположении духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне", — заявила пресс-секретарь.

Информацию подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. "Состояние стабильное, настроение бодрое", — отметил чиновник в сообщении о самочувствии Прилепина.

Накануне стало известно о покушении на Прилепина. В результате взрыва автомобиля погиб его водитель, сам писатель получил травмы, ему потребовалась операция, после чего медики ввели его в состояние медикаментозного сна. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).