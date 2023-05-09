"Родина зовёт": На Дворцовой площади зазывают в армию по контракту

В День Победы, 9 мая, на территории Дворцовой площади идёт активная кампания по вербовке петербуржцев на службу в армии по контракту. Мобильный пункт развернулся неподалёку от арки Главного штаба, пишет MR7.

В преддверии концерта, который должен состояться на главной городской площади, а также по случаю событий жители Северной столицы стали активнее проявлять интерес к событиям вокруг военной спецоперации (СВО). К мобильному пункту записи подходят за информацией как молодые люди, так и граждане постарше.

"Мне сказали, что я годен. Я задавал вопрос о возрасте — мне будет 53 года. Так что в моём возрасте бояться мне уже нечего, теперь поеду с документами в военкомат", — высказал готовность к боевым действиям один из горожан, посетивших мобильный пункт.

Утром 9 мая в Петербурге прошёл парад Победы. В мероприятии в этом году принимало участие большое количество ретротехники. Во главе парада ехал советский танк Т-34.