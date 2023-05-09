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В Латвии во время празднования Дня Победы задержали шесть человек

фото ЗакС политика В Латвии во время празднования Дня Победы задержали шесть человек

На территории Латвии в ходе празднования Дня Победы задержали шесть человек, в результате инцидентов заведены административные дела, а также одно уголовное. О ситуации докладывает местное МВД.

Шесть дел заведены в Рига, ещё два в Латгалии и одно в Земгале. Большая часть разбирательств связана с возложением цветов к памятнику Свободы в Риге и на места бывших советских монументов. Другие дела касаются демонстрации запрещённой в стране символики — в том числе с литерами Z и V.

Ранее, напомним, в Берлине у советских мемориалов запретили российско-украинские флаги, а также Z и V атрибутику 8 и 9 мая.


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