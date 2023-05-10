Розенбаум публично поддержал арестованных Беркович и Петрийчук

Петербургский певец и композитор Александр Розенбаум на концерте ко Дню Победы в БКЗ "Октябрьский" высказался в поддержку фигурантов так называемого нового "театрального дела". С его точки зрения, государство чересчур строго отнеслось к режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, которых на два месяца отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Видеозапись с речью музыканта распространила "Новая газета".

"Я не смотрел спектакль "Финист Ясный Сокол", но Женя Беркович и Светлана Петрийчук написали об обманутых женщинах. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек?" - задался автор и исполнитель своих песен вопросом со сцены.

По мнению Розенбаума, в случае с двумя фигурантками необходимо "включать заднюю". Спектакль, за которых их преследуют, ранее получил премию "Золотая маска". Постановка посвящена россиянкам, которые связали свою жизнь со сторонниками радикального ислама.

фото: kremlin.ru