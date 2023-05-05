Режиссёра Беркович на два месяца отправили в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Наталья Чепрасова решила одобрить ходатайство Следственного комитета и отправила театрального режиссёра Евгению Беркович в СИЗО сроком на два месяца, передаёт ТАСС.

Поводом для уголовного преследования театральных деятелей стала постановка спектакля "Финист Ясный Сокол", которая повествует о жизнях женщин, вышедших замуж за радикальных исламистов.

Дело рассматривается по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Беркович днём ранее присвоили статус обвиняемой. В течение четверга, 4 мая, силовики задержали в том числе директора театра "Дочери Сосо" Александра Андриевича и сценариста Светлану Петрийчук. Об аресте последней также ходатайствовало следствие.

фото: Скажи Гордеевой (признана иноагентом) / YouTube (скриншот)