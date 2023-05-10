Новая поликлиника в Кудрово открылась для пациентов

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил новую поликлинику, ставшую первой, построенной на территории Кудрово. Как сообщает администрация региона, о торжественном открытии пока говорить рано, однако первых пациентов учреждение уже начало обслуживать. В ближайшем будущем строители должны будут провести пусконаладочные работы.

"Пока медицинские сотрудники здесь обживаются, обустраиваются, налаживают режим работы", - отметил Дрозденко.

По его данным, большая часть персонала уже набрана, причем некоторые из врачей проживают рядом с поликлиникой. Ожидается, что к концу месяца медучреждение заработает для граждан на полную мощность.

фото: lenobl.ru