ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:59

"Российская провокация": Президент Грузии осудила возвращение авиасообщения с РФ

фото ЗакС политика "Российская провокация": Президент Грузии осудила возвращение авиасообщения с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили критически отреагировала на информацию о том, что Россия отменила визовый режим и вернула прямое авиасообщение между странами. Заявление политика приведено у неё в соцсетях.

"Очередная российская провокация!" — написала президент, добавив, что считает отмену визового режима и восстановление авиасообщения на сегодняшний день недопустимыми. 

Ранее в среду, 10 мая, Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией.

Напомним, первый раз запрет на перелёты в закавказское государство был введён в 2006 году из-за шпионского скандала. Впоследствии это было сделано ещё в 2008, 2017 и, наконец, в 2019 году.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама