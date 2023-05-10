"Российская провокация": Президент Грузии осудила возвращение авиасообщения с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили критически отреагировала на информацию о том, что Россия отменила визовый режим и вернула прямое авиасообщение между странами. Заявление политика приведено у неё в соцсетях.

"Очередная российская провокация!" — написала президент, добавив, что считает отмену визового режима и восстановление авиасообщения на сегодняшний день недопустимыми.

Ранее в среду, 10 мая, Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией.

Напомним, первый раз запрет на перелёты в закавказское государство был введён в 2006 году из-за шпионского скандала. Впоследствии это было сделано ещё в 2008, 2017 и, наконец, в 2019 году.