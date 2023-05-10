Художницу Катрин Ненашеву арестовали на двое суток

Суд в Приозерске назначил активистке и художнице Катрин Ненашевой, задержанной 8 мая, двое суток административного ареста. Ее признали виновной в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), о чем сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Рафаэля Полякова.

По словам защитника Ненашевой, отпустить ее должны уже к вечеру 10 мая. Художнице-акционистке зачли в срок ареста время, проведенное в полицейском участке.

В задержании, случившемся в кафе, участвовали сотрудники центра "Э", имевшие на Ненашеву ориентировку.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

фото: TEDx Talks / YouTube (скриншот)