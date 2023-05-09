Художницу Катрин Ненашеву задержали в Приозерске

Петербургскую художницу и активистку Катрин Ненашеву задержали в областном Приозерске, пишет "Фонтанка".

Подруга художницы, сообщившая о задержании, уточнила, что у силовиков была ориентировка. Девушку застали в заведении общепита.

"Полицейские зашли в кафе и сказали, что на Катю ориентировка, её забрали в отделение", — поделилась данными подруга активистки.

На месте, по словам девушки, работали сотрудники центра "Э". "Дальнейшая судьба Кати непонятна", — заключила подруга.

В Приозерск направился адвокат Рафаиль Поляков.