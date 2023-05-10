Экс-начальник петербургского главка МВД Умнов стал фигурантом нового дела

Бывший руководитель петербургского главка полиции Сергей Умнов стал фигурантом еще одного уголовного дела, о чем стало известно изданию 47news.

Следствие считает, что под видом пожертвований в региональный Фонд содействия программам ГУВД Умнов вместе с сообщниками получал взятки. Деньги переводились им от коммерсантов за продление договорных отношений.

В даче взяток (ст. 291 УК) подозревают бывших директоров одиннадцати коммерческих филиалов МРЭО, один из них уже скончался. Общая сумма незаконного обогащения правоохранителей в 2013-2019 годах оценивается более чем в 64,6 млн рублей.

С прошлого года Умнов и еще два генерала МВД Иван Абакумов и Алексей Семенов находятся под арестом в рамках дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). По версии силовиков, бывшие коллеги пользовались деньгами из Фонда содействия программам ГУВД по Петербургу и Ленобласти в личных целях. В новом деле фигурируют все трое.

фото: ЗАКС.Ру