За год доход новгородского губернатора вырос вдвое

Правительство Новгородской области опубликовало информацию о доходах руководства региона за 2022 год. По сравнению с прошлогодней декларацией губернатор Андрей Никитин заработал вдвое больше: 4,642 млн рублей вместо 2,3 млн рублей.

Число объектов недвижимости, находящихся в собственности у Никитина, за год не изменилось: ему принадлежат две квартиры. Помимо них, чиновник владеет долями в еще одной квартире и в двух жилых домах. Отмечается, что все перечисленное имущество расположено в России. Жена Никитина за прошедший год заработала почти 4,5 млн рублей.

Ранее о доходах отчитался губернатор Калининградской области Антон Алиханов, и его официально задекларированные заработки за год выросли почти в четыре раза.

фото: kremlin.ru