Миронов хочет сделать обязательным учет всех беспилотников

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил законодательным образом закрепить обязательную постановку на государственный учет всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране.

Несоблюдение этого правила должно, с точки зрения политика, влечь за собой административную и в ряде случаев даже уголовную ответственность. По мысли Миронова, это поможет в профилактике диверсий и терактов. Вести учет дронов предлагается по аналогии с автомобилями и единицами оружия, то есть, с присвоением уникального номера.

"Продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных. Это позволит идентифицировать владельца дрона и привлечь его к ответственности в случае нарушений", - выразил депутат Госдумы свою позицию через личную пресс-службу.

Напомним, что на прошлой неделе атаке дронов подверглось одно из зданий на территории Кремля.