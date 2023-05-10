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Новости 18:05

Миронов хочет сделать обязательным учет всех беспилотников

фото ЗакС политика Миронов хочет сделать обязательным учет всех беспилотников

Лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил законодательным образом закрепить обязательную постановку на государственный учет всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стране.

Несоблюдение этого правила должно, с точки зрения политика, влечь за собой административную и в ряде случаев даже уголовную ответственность. По мысли Миронова, это поможет в профилактике диверсий и терактов. Вести учет дронов предлагается по аналогии с автомобилями и единицами оружия, то есть, с присвоением уникального номера.

"Продавать их по паспорту с обязательной постановкой на учет, то есть с внесением информации о покупателе в единую базу данных. Это позволит идентифицировать владельца дрона и привлечь его к ответственности в случае нарушений", - выразил депутат Госдумы свою позицию через личную пресс-службу.

Напомним, что на прошлой неделе атаке дронов подверглось одно из зданий на территории Кремля.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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