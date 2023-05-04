Песков: За атакой на Кремль стоят США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 мая возложил на США ответственность в организации налета двух беспилотников на Кремль. Он выразил мнение, что власти Украины действуют под диктовку Вашингтона.

"Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и о таких терактах принимаются не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать", — приводит слова представителя Кремля РИА "Новости".

По версии Пескова, власти США зачастую сами определяют цели для нападения и после этого передают список Киеву. В свою очередь, украинские власти якобы нередко бывают даже лишены возможности выбора средств, следует из заявлений президентского пресс-секретаря.

Сама атака на Кремль сейчас расследуется, сообщил Песков. "Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются", — передает ТАСС его высказывание. При этом говорить о сроках завершения расследования Песков не стал, сославшись на то, что продолжительность изучения обстоятельств будет зависеть от самих силовиков.

Об атаке на Кремль стало известно накануне днем. Московские власти запретили запуск беспилотников в городе, позже стало известно о действии аналогичного запрета в Петербурге до 15 мая. При этом неизвестно, был ли он введен непосредственно из-за налета дронов или же был установлен ранее в рамках обеспечения мер безопасности в преддверии Дня Победы. Позже стало известно о введении запрета на запуск беспилотников в Ленобласти.