Генконсульство Германии в Петербурге прекратит выдачу виз в июне

Визовые отделы, работающие при генеральных консульствах Германии в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, начиная с июня перестанут принимать у граждан заявления на выдачу виз, информирует ТАСС.

С обозначенного времени в независимости от региона документы будут обрабатываться только в диппредставительстве, базирующемся в Москве.

В то же время находящиеся в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске визовые центры VisaMetric продолжат функционировать, однако сроки обработки заявлений автоматически увеличатся вследствие пересылки документации из региона в регион.

Ранее, напомним, Германия и Россия обменялись массовой высылкой дипломатов.