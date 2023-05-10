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Новости 18:22

Генконсульство Германии в Петербурге прекратит выдачу виз в июне

фото ЗакС политика Генконсульство Германии в Петербурге прекратит выдачу виз в июне

Визовые отделы, работающие при генеральных консульствах Германии в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, начиная с июня перестанут принимать у граждан заявления на выдачу виз, информирует ТАСС.

С обозначенного времени в независимости от региона документы будут обрабатываться только в диппредставительстве, базирующемся в Москве.

В то же время находящиеся в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске визовые центры VisaMetric продолжат функционировать, однако сроки обработки заявлений автоматически увеличатся вследствие пересылки документации из региона в регион.

Ранее, напомним, Германия и Россия обменялись массовой высылкой дипломатов.


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