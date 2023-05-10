Погибшего в результате подрыва машины соратника Прилепина посмертно представили к наградам

Соратника политика Захара Прилепина Александра Шубина, который также приходился ему охранником, посмертно представили к двум наградам, передаёт РИА Новости.

"Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества — государственной награде РФ", - пишет информагенство со ссылкой на заявление силового ведомства.

Напомним, 6 мая Прилепин и его товарищ подорвались в автомобиле, начинённом взрывчаткой, на трассе в Нижегородской области.

Ранее суд отправил в СИЗО сроком на два месяца Александра Пермякова по делу о покушении на писателя. Ему инкриминируют статьи о терроризме (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ в составе организованной группы (ст. 222.1 УК РФ).