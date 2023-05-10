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В Смольном хотят закрыть "Пионерскую" не дольше, чем на два месяца

фото ЗакС политика В Смольном хотят закрыть "Пионерскую" не дольше, чем на два месяца

Петербургские чиновники намерены в ближайшие недели закрыть для пассажиров станцию метро "Пионерская", о чем пишет "Фонтанка". Ранее в план ремонта станций подземки эта мера не входила, хотя в начале года такую вероятность обсуждали.

К закрытию уже готовятся в комитете по транспорту. Руководство комитета, несмотря высокую посещаемость "Пионерской", не ожидает транспортного коллапса на время прекращения ее работы.

В Смольном рассчитывают провести все необходимые работы в срок, не превышающий двух месяцев. Рассматривается вариант, при котором станцию закроют в конце июня.

Отметим, что на сегодняшний день в городе невозможно воспользоваться "Чернышевской" и "Ладожской".


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