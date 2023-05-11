Комитет по инвестициям закупит наборы для вина и стаканы для виски с логотипом ведомства

Смольный собирается потратить до 545 тысяч рублей на сувенирную продукцию. Она потребовалась комитету по инвестициям. Среди шариковых ручек и умных визиток оказались наборы для вина и стаканы для виски с символикой комитета. Соответствующую закупку опубликовали 10 мая.

Всего в списке необходимой "сувенирки" указано 16 позиций. Это флешки, ручки, чехлы под карточку на телефон, дорожные органайзеры, термостаканы, умные визитки, увлажнители-ароматизаторы, портативные аккумуляторы, а также наборы для вина из электрического штопора и чиллера (металлического стержня для охлаждения напитка) и стеклянные бокалы алмазоподобной формы для виски.

Наборы для вина обойдутся дороже всего. За 25 комплектов из бюджета готовы заплатить до 87,5 тысяч рублей. На втором месте по дороговизне увлажнители-ароматизаторы за 45,5 тысяч рублей. Третье место разделили бокалы для виски и стальные шариковые ручки. Их оценили по 45 тысяч рублей. Дешевле всего обойдутся пластмассовые флешки на 8GB. На них собираются потратить до 21,7 тысяч рублей.

Вся сувенирная продукция должна иметь логотип с текстом "Я инвестирую в Санкт-Петербург" на русском и английском языках.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об апрельских закупках администрации губернатора Петербурга. Тогда чиновники закупали удобрения, пальчиковые батарейки и туалетные ершики.

Константин Леньков