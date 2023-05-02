Знаки для почетных соцработников, батарейки и удобрения: апрельские закупки Смольного

В апреле 2023 года администрация губернатора Петербурга разместила 35 закупок на общую сумму 24,5 млн рублей. Помимо затратных работ по сохранению облика здания Смольного и прилегающих территорий, чиновники тратились на почетные знаки, напольные вешалки, тысячи пальчиковых батареек и туалетные ершики. Подробнее о тратах Смольного - в материале ЗАКС.Ру.

Традиционно самыми дорогими тендерами месяца стали контракты на проведение различных работ, направленных на обслуживание объекта культурного наследия, в котором трудятся сотрудники администрации губернатора. В апреле до 9,6 млн рублей выделили на ремонт лифтовых шахт. Также хотели потратить до 3,3 млн рублей на реставрацию ограды, но ни одной заявки от исполнителей не поступило. За 1,4 млн рублей ООО "Артруст" отремонтирует деревянные лестницы в юго-восточном корпусе Смольного монастыря. Эта же организация сделает проектную документацию по ремонту ограды за 1,2 млн рублей. Еще 316 тысяч рублей получит компания ООО "РСК Антик" за реставрацию оконных заполнений.

На партию почетных знаков Смольный выделил 1,9 млн рублей, но в ходе определения поставщика сумму удалось сократить почти в два раза - до 1 млн рублей. За эти деньги собираются изготовить 78 наборов для получателей почетного звания. Это комплекты из знаков и удостоверений заслуженным работникам социальной защиты населения, работникам здравоохранения, врачам, работникам торговли и сферы услуг, реставраторам и экологам. Больше всего, 25 знаков, закажут для представителей соцзащиты. Меньше всего экологам - таких наборов закажут три. Нагрудные знаки будут изготовлены из серебра 925 пробы. Также для получателей подготовят лацканные знаки - уменьшенные копии нагрудных.







До 946 тысяч рублей собираются выделить на поставку 45 биметаллических радиаторов. Как и в прошлые месяцы, в Смольном не прекращают решать вопрос с оснащением душевых и ванных комнат. Например, на 15 сенсорных смесителей от немецкой компании WasserKraft планируют потратить до 442 тысячи рублей. Еще до 356 тысяч выделили на различные сантехнические запчасти, вроде бесконтактных датчиков для писсуаров. В аукционной документации указано, что все детали должны быть совместимы с писсуарами марки Kopfgescheit. Несмотря на заграничный брендинг, это российская компания. Порядка 75% производственных мощностей сконцентрированы в России. Остальные - в Китае, а не в Германии, как могло показаться. Также до 209 тысяч потратят на различные сантехнические распределительные коллекторы, краны, клапаны и вибровставки. В тех же помещениях, где будут модернизировать писсуары, расставят ершики. Всего чиновники закупают 60 штук из нержавеющей стали, которые обойдутся налогоплательщикам в 28 тысяч рублей. Каждый оценили в 469 рублей.

В апреле ООО "Нэтиз" помогло сэкономить администрации губернатора на батарейках. Изначально на почти пять тысяч пальчиковых батареек и сотни различных "таблеток" собирались потратить до 806 тысяч рублей, но позже цену удалось сократить в четыре раза - до 197 тысяч рублей. Для чего чиновникам так много элементов питания - в аукционной документации не указано. Помимо батареек, Смольный закупает 22 налобных фонаря, которые должны работать от одного заряда не менее 100 часов. На них потратят 59 тысяч рублей.

Также Смольный намерен потратить 471 тысячу рублей на различные регуляторы роста растений. Еще до 514 тысяч рублей выделили на торфяные смеси, унавоженный компост и грунты.

На цифровые телефоны Смольный готов потратить до 209 тысяч рублей. За эти деньги планируют получить девять телефонных аппаратов и две консоли к ним. Еще 49 тысяч рублей выделят на покупку 25 веб-камер с качеством съемки в FullHD и 9 пар гарнитур. Их Смольный пытается приобрести с декабря 2022 года. Среди другой техники - 14 уничтожителей документов, на которые выделили 517 тысяч рублей.

Также среди закупок 20 напольных вешалок с основанием из искусственного мрамора за 111 тысяч рублей и 140 литров дезинфицирующей жидкости за 20 тысяч рублей.

Множество апрельских закупок были посвящены приобретению различных строительных материалов и электроники. Например, за 155 тысяч рублей ищут кабель-каналы и стяжки, а за 115 тысяч рублей собираются приобрести распределительные боксы. Еще 111 тысяч рублей потратят на различные клеммы и патроны для светильников. Из прочих закупок: грунтовка за 84 тысячи рублей, вискозное полотно за 84 тысячи, теплоносители за 31 тысячу рублей. К этим же покупкам можно отнести алюминиевые листы за четверть миллиона, арматуру за 226 тысяч рублей, а также различные манометры и спилковые перчатки.

Месяцем ранее Смольный разместил 16 закупок на 46 млн рублей. Тогда чиновники искали поставщиков леек для душа и партию картонных папок для бумаг.

Константин Леньков