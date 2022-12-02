Журнал о яхтах, цветы и уход за пароманекеном: что закупал Смольный в ноябре

В ноябре администрация губернатора Петербурга опубликовала на портале госзакупок 30 извещений о проведении электронных аукционов на общую сумму 27 млн рублей. Среди покупок Смольного за этот месяц выделяются цветы, обслуживание оборудования, подписка на журнал про яхтинг, а также традиционные работы по сохранению Смольного института.

Больше всего в ноябре администрация потратила на контракты, связанные с поставкой различной цветочной продукции. Например, на букеты для протокольных мероприятий в 2023 году готовы выделить до 5,4 млн рублей. В описании закупки перечислены 22 позиции: всевозможные вариации букетов, цветочных корзин, розы и тюльпаны. Стоимость одного букета составит в среднем 6,5 тысяч рублей. Еще 1,9 млн рублей собираются выделить на закупку ритуальной цветочной продукции в грядущем году: венков и срезов роз и гвоздик для возложения.

Другой дорогостоящий контракт могли заключить с компанией, которая займется ремонтом лифтовых шахт в главном корпусе Смольного института. На эти цели из бюджета выделили 6,5 млн рублей. Найти поставщика не удалось - ни один предпринимать не откликнулся на предложение.

Под конец месяца администрация губернатора разместила закупку на подписку печатных периодических журналов. Среди привычных журналов про право, садовый дизайн и газет, в списке желаемых изданий оказался Y Magazine - глянец о яхтах, который обойдется в 11 тысяч рублей за год. Всего прессу для Смольного оценили в 1,6 млн рублей.

Среди ноябрьских закупок Смольного оказалось несколько контрактов на проведение мероприятий. Так, за 798 тысяч собираются организовать просветительские выездные экскурсии для детей, для которых напечатают 300 буклетов и закажут кофе-брейки. Для другого мероприятия собираются выделить 729 тысяч рублей. Для него потребуется отдельно заказать 100 маленьких флажков. Событие будет длиться три дня. Еще до 644 тысяч рублей потратят на проведение спартакиады, где будут сдавать нормы ГТО и играть в футбол. Также в рамках мероприятия проведут просветительскую экскурсию. Дешевле всего обойдутся мастер-классы по рукоделию, для которых закажут разные полубусины с декоративными блестками и атласные ленты. Творческое событие оценили в 127 тысяч рублей.

В 1,6 млн рублей могут обойтись работы по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, пожаротушения и оповещения комплекса зданий Смольного. Еще 290 тысяч потратят на обслуживание оборудования насосных станций противопожарного водопровода.

Использование справочной системы "Кодекс" обойдется Смольному в 938 тысяч рублей. До 885 тысяч рублей направят на аренду автовышки и крана-манипулятора.

До 665 тысяч рублей собираются потратить на обслуживание кофемашин. Сервисное обслуживание аппаратов по производству бодрящего напитка оказалось почти на 200 тысяч рублей дороже, чем обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха комплекса зданий Смольного. Еще 147 тысяч рублей заплатят за обслуживание оборудования для стирки и глажки. В аукционной документации говорится, что нужно ежеквартально осматривать стиральную машину, парогенератор, пароманекен, утюг и машину для выведения пятен. Из закупки следует, что все это оборудование находится непосредственно в Смольном.

Также до 781 тысячи рублей собирались потратить на закупку дизельного топлива и бензина, но ни одной заявки от потенциальных поставщиков не поступило. Похожая история случилась с контрактом на покупку наушников и веб-камер, на которые собирались выделить 14 тысяч рублей. Сложности возникли при закупке уничтожителей документов. На аукцион откликнулся лишь один исполнитель, который не удовлетворил требования заказчика, и Смольному пришлось размешать тендер повторно.

За 604 тысяч рублей администрация губернатора решила закупить мешки для мусора. За офисную бумагу Смольный отдаст 288 тысяч рублей, а за новую партию кофемашин - 166 тысяч рублей. Еще за 53 тысячи рублей администрация закупит 10 чайников и 5 микроволновок.

Напомним, месяцем ранее чиновники из администрации губернатора опубликовали закупок на 38 млн рублей. Среди них были контракты на аренду фикусов, подарочные открытки и уборку резиденции главы города от снега.

Константин Леньков