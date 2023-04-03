Лейки гигиенические, папки картонные: Что закупала администрация губернатора в марте

В марте 2023 года администрация губернатора Петербурга разместила 16 закупок на общую сумму 46,7 млн рублей. Почти все средства собираются направить на работы по восстановлению здания Смольного. Среди прочих контрактов: мытье окон и тысячи папок для бумаг. Подробнее от тратах чиновников — в материале ЗАКС.Ру.

По традиции, самой дорогостоящей закупкой месяца стал контракт на проведение работ по сохранению облика Смольного института. Реставрацию оконных заполнений оценили в 35,3 млн рублей. В шесть раз меньше выделят на ремонт помещений санузлов Садового корпуса — 5,2 млн рублей. Эти траты составляют более 85% от всей суммы контрактов за месяц.

Администрация озаботилась мытьем окон в здании Смольного института. Очистка будет проходить в два этапа: весной и осенью. На услуги мойщиков сперва собирались потратить до 2,4 млн рублей, но в ходе торгов стоимость сократилась почти в два раза — до 1,6 млн рублей. В 10 раз дешевле обойдется мытье стеклянной галереи. За поддержание ее в чистоте в течение 2023 года заплатят 140 тысяч рублей.

Более миллиона рублей в марте выделили на приобретение канцелярских товаров. Всего было размещено четыре извещения. Самая объемная закупка может обойтись бюджету в 973 тысячи рублей. За эти деньги хотят получить 300 ежедневников, 10 тысяч пластиковых папок, 1,8 тысячи картонных папок, а также 600 блокнотов и другую мелочь. Еще 576 тысяч рублей выделили на покупку 400 маркеров, 3,5 тысячи шариковых ручек, 20 тысяч конвертов и 1,3 тысячи карандашей. Всего 32 тысячи рублей потратили на 150 точилок, 30 калькуляторов и 300 линеек. На клее Смольному удалось заметно сэкономить. 650 флаконов обошлись всего в 11 тысяч рублей, вместо планируемых 68 тысяч.

Чиновникам из Смольного потребовались запчасти для офисных кресел за 576 тысяч рублей. За эти деньги ищут: 150 колес, более 500 единиц различной фурнитуры, механизмы качания и "мультиблок с синхронной платой". Ранее администрация проводила закупку 865 кресел за 3,3 млн рублей.

В Смольном продолжается обустройство ванных комнат и туалетов. В марте на покупку различных деталей для смесителей и другой сантехники потратили 274 тысячи рублей. Набор из 80 леек для душа (40 простых и еще 40 — гигиенических) и шлангов для воды обошлись в 31 тысячу рублей, хотя изначально на них собирались выделить до 180 тысяч рублей. Напомним, в последний раз Смольный закупал смесители в феврале.

В марте администрация искала организатора для двух мероприятий. На одно собираются потратить не более 250 тысяч рублей. Для него арендуют помещение вместимостью не менее 100 человек, оплатят услуги ведущих на шесть часов и проведут кофе-брейк для гостей мероприятия. Другое мероприятие может обойтись Смольному в пять раз дешевле. На него выделили 55 тысяч рублей. Конкретного описания, что планируется провести, в аукционной документации нет. Указано, что Смольный ищет специалиста по организации конференций. Мероприятие должно длиться три дня.

Среди прочего закупали различные электроматериалы вроде вилок и розеток на 292 тысячи рублей. За 20 настенных часов коричневого цвета с белым циферблатом администрация губернатора готова заплатить до 58 тысяч рублей. Диаметр часов не должен превышать 37 см. Одну штуку оценили в 2930 рублей. Дешевле всего в марте Смольному обошлась покупка 200 вводов для кабеля, на которые выделили 27,6 тысяч рублей.

Напомним, в феврале администрация губернатора Петербурга закупала партию телевизоров и книги в медном переплете. Всего на закупки в том месяце собирались потратить до 9,4 млн рублей.

Константин Леньков