Цивилев не видит смысла в повышении штрафов для гидов-руферов

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев порассуждал о возможных мерах воздействия на нелегальных экскурсоводов, которые водят туристов по крышам и подвергают их опасности. По мнению единоросса, нарушители имеют хорошие возможности уклониться от ответственности, если речь идет о штрафах и их повышении.

"От этих больших штрафов он просто скажет: "Люди сдали мне деньги, на самом деле я проводил экскурсию по улице, а то, что они забрались на крышу — их личное дело", — или будет придумывать другую историю, а для участников ходить в полицию, давать показания тоже так себе занятие", - объяснил свою позицию Цивилев порталу 78.ru.

Более удачным методом депутат считает подачу жалоб жильцами на взломы дверей в многоквартирных домах, которые приводят к незаконному проникновению на крыши. В судах у таких исков, полагает законотворец, больше перспектив.

На прошлой неделе нелегальные прогулки по крышам привели к уголовному делу по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Кроме того, нынешней весной из-за подобных экскурсий составили около двух десятков административных протоколов.