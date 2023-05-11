Москалькова предложила разрешить КС корректировать собственные решения

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила позволить Конституционному суду вносить изменения в собственные решения, принятые прежде. Заявление прозвучало 11 мая на Международной конференции Конституционного суда, запись речи была опубликована в Telegram-канале омбудсмена.

В своем выступлении Москалькова поделилась мнением о том, что решения Конституционного суда должны "парламентом исполняться незамедлительно". По ее мнению, это позволило бы обеспечить связь "между решением конституционного контроля и реальной правозащитной, правоохранительной и правоприменительной деятельностью".

Москалькова уточнила, что ее "смущает" невозможность внесения изменений в решения КС. "Жизнь идет вперед, — поделилась соображениями она. — Порой <...> наше доктринальное понимание вообще прав и свобод человека и подхода к ним меняется. Мне кажется, было бы правильным, если бы такое право было у Конституционного суда, вносить изменения в собственные решения, вынесенные ранее".

Ранее стало известно о предложениях бизнес-омбудсмена Бориса Титова, направленных на урезание полномочий следствия в отношении предпринимателей.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"