Титов предложил ограничить полномочия силовиков в отношении бизнеса

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов предложил уменьшить полномочия следственных органов в отношении бизнеса, передает 11 мая РИА "Новости". Своими соображениями бизнес-омбудсмен поделился в письме на имя главы Администрации президента Антона Вайно.

В своем обращении Титов предложил внести поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Среди прочего он выступил за запрет обследования принадлежащих бизнесменам зданий, территорий и транспортных средств без предварительного согласования с прокуратурой. В случае же, если эти мероприятия должны быть проведены в срочном порядке, прокуратуру следует уведомить в течение 48 часов с момента их начала.

"Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам", — полагает Титов.

Также бизнес-омбудсмен считает, что оригиналы документов могут изыматься при проведении оперативно-розыскных мероприятий лишь в том случае, если их заверенные копии не подойдут для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Используемые предпринимателями в их работе предметы следует изымать только в исключительных случаях, полагает он.

Титов высказался за установление временных ограничений на хранение изъятого имущества. Он предложил Вайно обсудить эти вопросы в составе возглавляемой чиновником рабочей группы, занятой анализом правоприменительной практики в отношении бизнеса.

Отметим, что в прошлом году Титов сообщил об уходе с поста бизнес-омбудсмена по завершении двух сроков на посту. Тем не менее, позже он заявил, что продолжает исполнять свои обязанности вплоть до появления преемника.