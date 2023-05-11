VK оштрафовали за утечку данных клиентов Mail.ru

Суд в Москве назначил штраф в размере 60 тысяч рублей социальной сети "ВКонтакте" (ООО "ВК") из-за утечки персональных данных. Как сообщает "Интерфакс", в результате правонарушения в свободном доступе оказались личные данные пользователей сервисов Mail.ru. Протокол на компанию составили по ч.1 ст. 13.11 КоАП (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

В качестве причины инцидента суд определил "проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора".

Утечка данных клиентов почтового сервиса случилась в январе. Тогда же представители Mail.ru пообещали провести внутреннее расследование, гарантировав отсутствие каких-либо рисков для юзеров.

Накануне за утечку личных данных на 60 тысяч рублей оштрафовали Высшую школу экономики.