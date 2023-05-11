Хинштейн замыслил законопроект об ответственности платформ за модерацию контента

Глава комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал 11 мая разработку законопроекта, который обяжет интернет-платформы самостоятельно вычищать противозаконный контент. При этом он собирается внести инициативу на рассмотрение коллег до завершения весенней сессии.

На планы по созданию законопроекта Хинштейна вдохновила история с появлением антироссийской песни в каталоге "Яндекс.Музыки" накануне Дня Победы. Депутат уточнил, что сервис уже удалил "скандальный трек", однако проблема с появлением таких композиций осталась.

"Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на "Яндекс.Музыке" откровенно русофобских и экстремистских композиций", — пожаловался Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, Роскомнадзор каждую неделю находит на платформе "несколько десятков (!) композиций экстремистского толка", после чего добивается их блокировки. Подобную ситуацию депутат полагает недопустимой и в связи с этим планирует заняться законотворчеством.

"Вместе с Роскомнадзором начинаем разработку законодательной инициативы, которая обяжет такие платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон", — сообщил Хинштейн, отметив, что подобная норма уже действует в отношении социальных сетей. В качестве наказания за неисполнение требований он пообещал прописать "крупные штрафы".

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна