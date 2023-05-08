Хинштейн пожаловался на "Яндекс.Музыку" из-за украинской песни

Депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия") обратился в Роскомнадзор с жалобой на "Яндекс.Музыку", о чем сам известил 8 мая подписчиков своего Telegram-канала. Недовольство парламентария вызвал недавний релиз группы Never too late.

"Своеобразный подарок от "Яндекс.Музыки" накануне 9 мая: песня "Горит москаль" в исполнении украинской группы. Уже обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры", — написал Хинштейн.

Депутат заявил, что это "не первый случай подобных выходок" со стороны музыкального сервиса.

Минувшей осенью за исполнение песни "Червона калина" была оштрафована на 40 тысяч рублей "Миссис королева красоты Крыма-2022" Ольга Валеева, а Госсовет Крыма предложил включить песню в список экстремистских. В ответ депутат Елена Драпеко назвала "глупостью великой" попытки запретить народные украинские песни.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна