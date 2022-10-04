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Новости 15:57

"Вообще глупость великая": В Госдуме назвали перегибом наказание за исполнение украинских песен

фото ЗакС политика "Вообще глупость великая": В Госдуме назвали перегибом наказание за исполнение украинских песен

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Драпеко уверена, что граждан не следует чрезмерно наказывать за прослушивание украинских песен как минимум до тех пор, пока они не внесены в реестр экстремистских, пишет "Подъём".

Не так давно победительница конкурса красоты Крыма Ольга Валеева отправилась на 10 суток в спецприёмник за исполнение песни "Червона калина", которую местные власти именуют "националистическим гимном" Украины. Отметим, что во вторник, 4 октября, Госсовет республики выступил с требованием включить композицию в перечень экстремистских.

В разговоре с журналистами Драпеко высказала мнение, что народная песня, если она не превозносит идеи фашизма или нацизма, не должна быть запрещённой.

"И нельзя давать административное наказание за исполнение песни, если песня не признана экстремистской. Я считаю, что это очередные перегибы у нас в политике. А завтра "Калинку-малинку" запретят. Я считаю, что это вообще глупость великая. Если эта несчастная "Червона калина" не прописана нигде, а просто исполняется фашистами, которые выпили кружку пива и любят эту песню, то я считаю, что песня-то тут точно не виновата", - представила свою позицию по вопросу Драпеко.

Следует отметить, что часть композиции "Червона калина" исполнял герой Леонида Быкова в советском художественном фильме "В бой идут одни старики".

Фото: duma.gov.ru


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