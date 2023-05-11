Два исторических здания на Лиговке лишились государственной охраны

Петербургский комитет по охране памятников распорядился лишить статуса регионального памятника дом Михайлова, состоящий из двух зданий (Боровая улица, 59-61), на что обратило внимание издание "Канонер".

В своем решении чиновники опирались на историко-культурную экспертизу объектов, проведенную Яном Губиным четыре года назад. По мнению автора документа, оба здания следует отнести к утилитарной и типовой застройке и снять с государственной охраны. В экспертизе также сказано, что сооружения "не обладают несомненной градостроительной ценностью".

Лицевой и дворовый флигеля, входящие в состав уже бывшего памятника "Доходный дом П. М. Михайлова", были построены в 1912-1913 годах.

фото: vikatap, Citywalls.ru