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Новости 16:52

Два исторических здания на Лиговке лишились государственной охраны

фото ЗакС политика Два исторических здания на Лиговке лишились государственной охраны

Петербургский комитет по охране памятников распорядился лишить статуса регионального памятника дом Михайлова, состоящий из двух зданий (Боровая улица, 59-61), на что обратило внимание издание "Канонер".

В своем решении чиновники опирались на историко-культурную экспертизу объектов, проведенную Яном Губиным четыре года назад. По мнению автора документа, оба здания следует отнести к утилитарной и типовой застройке и снять с государственной охраны. В экспертизе также сказано, что сооружения "не обладают несомненной градостроительной ценностью".

Лицевой и дворовый флигеля, входящие в состав уже бывшего памятника "Доходный дом П. М. Михайлова", были построены в 1912-1913 годах.

фото: vikatap, Citywalls.ru


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