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Новости 16:58

Останина предложила без конкурса зачислять участников СВО на обучение

фото ЗакС политика Останина предложила без конкурса зачислять участников СВО на обучение

Участники специальной военной операции должны получить право поступать на обучение в средние и высшие учебные заведения без прохождения вступительных испытаний, полагает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Свою идею она оформила в виде законодательной инициативы, ознакомиться с текстом можно в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции, <...> право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению Останиной, зачислять участников СВО в учебные заведения следует по итогам успешного собеседования в случае, если его будут проводить. Право на поступление должно сохраняться за такими гражданами в течение трех лет, следующих за годом демобилизации или увольнения со службы. Специальности и направления для поступления для экзаменов должны устанавливаться правительством России, уточнила депутат.

Ранее Останина выступила в числе соавторов законопроекта, предусматривающего возможность внеочередного зачисления в детсады и школы детей, чьи родители погибли на СВО в качестве мобилизованных или добровольцев.


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