Останина предложила без конкурса зачислять участников СВО на обучение

Участники специальной военной операции должны получить право поступать на обучение в средние и высшие учебные заведения без прохождения вступительных испытаний, полагает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Свою идею она оформила в виде законодательной инициативы, ознакомиться с текстом можно в электронной базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается предоставить гражданам, принимавшим участие в специальной военной операции, <...> право на прием без вступительных испытаний в образовательную организацию среднего и высшего образования", — говорится в пояснительной записке к проекту.

По мнению Останиной, зачислять участников СВО в учебные заведения следует по итогам успешного собеседования в случае, если его будут проводить. Право на поступление должно сохраняться за такими гражданами в течение трех лет, следующих за годом демобилизации или увольнения со службы. Специальности и направления для поступления для экзаменов должны устанавливаться правительством России, уточнила депутат.

Ранее Останина выступила в числе соавторов законопроекта, предусматривающего возможность внеочередного зачисления в детсады и школы детей, чьи родители погибли на СВО в качестве мобилизованных или добровольцев.