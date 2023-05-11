В закон об иноагентах собираются включить понятие "третьи лица"

Новые поправки в законодательство об иностранных агентах собираются обсудить в Госдуме, сообщил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко во время дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме.

Изменения, по его словам, будут касаться "любых третьих лиц", которые не признаны иноагентами и даже с ними не аффилированы, но могут им помогать нарушать закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

"Мы надеемся на то, что этот инструмент Минюста появится, и мы будем некоторые каналы, может быть, которые будут показывать известных иноагентов в рубриках своих, может быть кто-то будет нарушать традиционные ценности... А мы будем предостерегать на некоторое время, после чего будет следовать штраф", - сказал Свириденко.

Проект, по его словам, подготовил комитет Госдумы по государственному строительству. Свириденко отметил, что инициативу поддерживают и Минюст и депутатский корпус.

Петербургский международный юридический форум продлится до 13 мая.