Примерно 15% обращений депутатов из Петербурга в прокуратуру получили положительный результат

Ежегодно в петербургскую прокуратуру поступает более 1000 обращений от парламентариев разного уровня, сообщил региональный прокурор Виктор Мельник в ходе дискуссии на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, треть обращений приходит из Законодательного собрания. Остальные - из Госдумы и Совета Федераци. Примерно по 15% из них были приняты меры по защите прав граждан.

- Чуть больше 15% у нас удовлетворяемость этих обращений. То есть это те обращения, по которым принимались меры по совершенствованию и меры по защите конкретных прав конкретных жителей города, либо групп, - сказал Мельник.

В качестве примера он привел историю с выплатами медикам, которые заразились коронавирусом на работе. После вмешательства прокуратуры, около 50 работников получили положенные средства, отметил прокурор.

Свою статистику Мельник озвучил на панели "Институт парламентского контроля в современной России: новые вызовы и перспективы". Еще одним ее гостем стал спикер Законодательного собрания Александр Бельский. Он, в частности, заявил о популизме, которым руководствуются авторы проектов отдельных депутатских запросов.

- У нас есть большая политическая палитра. Нужно говорить объективно, что очень многие депутатские запросы, которые готовятся в региональных парламентах, они зачастую имеют политический подтекст. Вот такой популизм, знаете. Наш парламент - не исключение, я скажу честно. У нас тоже есть разные партии. Очень важно понимать статус запроса - сам ли это депутат делает или это обращение всего парламента, - сказал Бельский.

Ранее ЗакС несколько раз отказывался утверждать в качестве запросов на имя губернатора Александра Беглова проекты фракции "Яблоко". В частности, "яблочники" планировали спросить главу города о судьбе Охтинского мыса и предоставить подробные сведения о расходовании средств резервного фонда.

Петербургский международный юридический форум продлится до 13 мая. Среди его гостей - глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр юстиции Константин Чуйченко, министр просвещения Сергей Кравцов, кинорежиссер Никита Михалков, помощник президента России Владимир Мединский, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда.