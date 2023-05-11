Госдума рассмотрит проект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные бюджеты

На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект о первоочередном зачислении НДФЛ в региональные и местные бюджеты, сообщила 11 мая пресс-служба парламента. Авторами инициативы выступили спикеры верхней и нижней палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также сенаторы и депутаты.

Актуальность инициативы объясняется тем, что бюджеты многих российских территорий зависят в первую очередь от НДФЛ, уточнили в пресс-службе Думы. Таким образом, в случае принятия закон позволит поддержать регионы на плаву и уберечь их от кассовых разрывов.

"Регионы смогут более стабильно и равномерно финансировать свои расходные обязательства", — говорится на сайте Госдумы.

Ранее петербургский вице-губернатор Алексей Корабельников отчитался об исполнении бюджета города в первые четыре месяца 2023 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы казны сократились.