Защита переводившей деньги в Сирию петербурженки хочет оспорить приговор в КС

Приговор петербурженке Марине Комар, осужденной прошлым летом за денежные переводы дочери в Сирию, может быть оспорен в Конституционном суде. Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Александра Анискевича, 11 мая Верховный суд утвердил решение нижестоящей инстанции, отправившей пенсионерку в колонию на восемь лет по террористической статье 205.1 УК.

Защита заключенной намерена оспаривать приговор в президиуме Верховного суда и в случае неуспеха обратиться в КС. Анискевич видит спорный правовой момент в том, что получатель денег не был признан террористом.

Дочь Марины Комар на момент отправки ей переводов находилась с детьми в сирийском лагере для военнопленных. В России ее обвинили в связи с "Исламским государством"*, после чего расследование дела Комар-младшей замедлилось.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ