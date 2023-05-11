Бывший замглавы Псковской области стал членом ТИК № 60

Петербургская избирательная комиссия 11 мая утвердила трех новых членов территориальных избиркомов. Среди них чиновники из районных администрации, а также бывший заместитель губернатора Псковской области, который сейчас трудится в библиотеке.

К команде ТИК № 60 присоединился Николай Цветков. До этого он работал в других регионах. В частности, он возглавлял избирательную комиссию Псковской области до 2017 года. Позже занимал пост заместителя главы региона. Также Цветков был руководителем регионального исполкома "Единой России" в Новгородской области, а также состоял в избирательной комиссии Новгородской области. ТИК № 60 расположена во Фрунзенском районе. Сейчас, по словам заместителя главы ГИК Олега Зацепы, Цветков работает заведующим в одной из библиотек района.

В ТИК № 23, где отвечают за проведение выборов на территории Фрунзенского раойна, новым ЧПРГ стала сотрудница администрации районной администрации Категова Ангелина, которая занимает должность главного специалиста в отделе экономического развития.

В ТИК № 37 членом комиссии стал работник администрации Калининского района Антон Крошкин, который руководит отделом организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления. Территориальная комиссия организует выборы на территории Калининского района.

Кроме того, на заседании приняли решении о продлении сроков приема предложений кандидатур в ТИК № 31.

Константин Леньков