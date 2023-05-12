Планировавшего поджечь военкомат школьника из Тюменской области отправили в ПНИ на лечение

Несовершеннолетнего учащегося школы из Тобольска Тюменской области отправили в психоневрологический интернат за попытку, как считает следствие, поджечь военкомат; ранее он находился в СИЗО, передаёт ТАСС.

Ранее Тобольский горсуд отправил под стражу 15-летнего подростка. Он, уверены следователи, собирался поджечь локальное подразделение военного комиссариата. Школьнику вменяют подготовку теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК РФ).

По версии правоохранителей, ученик подготовил канистру с зажигательной смесью, зажигалку и 23 февраля текущего года направился в сторону военкомата. Сотрудники ФСБ задержали его на подходе к месту.

Ранее, напомним, жителя Выборга осудили на одиннадцать лет из-за попытки поджечь военкомат.