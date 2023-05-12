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Новости 9:58

С 22 мая запустят тактовое движение электричек в Ораниенбаум

фото ЗакС политика С 22 мая запустят тактовое движение электричек в Ораниенбаум

Начиная с 22 мая с петербургского Балтийского вокзала будет запущено тактовое движение электричек до станции "Ораниенбаум" в Ломоносове. В дороге пассажирам предстоит провести меньше часа, пишет Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

От станции в сторону Северной столицы поезда будут отправляться каждые 15 минут по утрам, а в вечернее время — в обратном направлении.

Добавим также, что в Смольном ранее говорили о запуске тактового движения не только до Ломоносова, но также и до Выборга. В декабре прошлого года подобная схема была реализована на Павловском направлении.


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