С 22 мая запустят тактовое движение электричек в Ораниенбаум

Начиная с 22 мая с петербургского Балтийского вокзала будет запущено тактовое движение электричек до станции "Ораниенбаум" в Ломоносове. В дороге пассажирам предстоит провести меньше часа, пишет Telegram-канал "Начальник транспортного цеха".

От станции в сторону Северной столицы поезда будут отправляться каждые 15 минут по утрам, а в вечернее время — в обратном направлении.

Добавим также, что в Смольном ранее говорили о запуске тактового движения не только до Ломоносова, но также и до Выборга. В декабре прошлого года подобная схема была реализована на Павловском направлении.