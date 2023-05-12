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Новости 11:18

Петербургская полиция выделила снайперов для ликвидации беспилотников

фото ЗакС политика Петербургская полиция выделила снайперов для ликвидации беспилотников

Полиция Петербурга создала специальный отдел "по контролю за небом", сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Новое подразделение следит за тем, чтобы в небе не появлялись беспилотные летательные аппараты. Оно появилось после введения ограничений на запуск дронов.

В состав отдела входят группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами, мобильные патрули, задача которых — задерживать операторов БПЛА, а также технические группы со средствами подавления и нейтрализации дронов.

"В состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях", - заявили в Главке.

Новый отдел дебютировал 9 мая на мероприятиях в честь Дня Победы. 

О введении запрета на запуск дронов в Петербурге стало известно 3 мая, вскоре после полета двух беспилотников на Кремль.

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


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