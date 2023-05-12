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Муниципал 11:25

Бельский вручил грамоты муниципалам из Петроградского района за поддержку СВО

фото ЗакС политика Бельский вручил грамоты муниципалам из Петроградского района за поддержку СВО

В Мариинском дворце наградили глав администраций муниципальных образований, которые внесли "значительный" вклад в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции. Председатель парламента Александр Бельский вручил почетные грамоты муниципалам из Петроградского района, сообщили в Совете муниципальных образований Петербурга 12 мая. 

Почетных грамот удостоились глава МА "Кронверкское" Николай Мекшун, глава МА "Петровский" Александр Томов и глава МА "Посадский" Дмитрий Высоцкий. В СМО подчеркнули, что муниципалам из Петроградского района удалось собрать более 60 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации. 

В апреле все трое руководителей местных администраций лично посещали Луганскую народную республику, где встречались с российскими военнослужащими. В паблике МО "Посадский" писали, что груз был доставлен танковым войскам, войскам ПВО и штурмовым подразделениям, дислоцированным в Старобельске, Сватово и Луганске. Глава администрации МО "Кронверкское" Мекшун посещал зону СВО не менее четырех раз. 

Напомним, в конце апреля зону проведения спецоперации посещала делегация из Законодательного собрания. Туда отправились спикер Бельский, а также депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов

Константин Леньков


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