Цивилев захотел объяснений от Минпросвещения из-за задач в учебнике для первого класса

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев призвал в комментарии своего Telegram-канала аккаунты Минпросвещения и издательства "Просвещение" из-за двух задач в учебнике по математике для первого класса. В первой из них учеников просили подсчитать количество фотографий, которые брат с сестрой отправили друг другу, а во второй учеников спрашивали о том, как правильно переслать снимок со смартфона.

"Задачу про лыжника в учебнике по математике для первого класса заменили на задачу про смартфон, а задачу на составление равенств и неравенств на инструкцию по отправке по мобильному устройству фотографий", — написал Цивилев в своем канале и приложил снимок разворотов двух учебников. Из пяти вопросов в каждом три идентичны, но в более старом издании учеников просят решить задачу про лыжника и составить верные равенства и неравенства, а в более новой версии вместо них стоят вопросы о пересылке снимков с мобильных устройств.

Как уточнил депутат, снимок ему прислала одна из подписчиц. По его словам, на фотографии представлены две редакции учебника по математике для первоклассников, выпущенного издательством "Просвещение" в 2023 году.

"Именно его, как написала мне подписчица, обязали использовать школы — он с особой маркировкой о соответствии новейшему ФГОС", — добавил Цивилев и пригласил к дискуссии аккаунты издательства и Минпросвещения.

Ранее Цивилев уже обращался в Министерство просвещения из-за задачи в рабочей тетради по математике для второго класса. В тот раз депутата смутило, что учеников просили подсчитать количество ног у двух медвежат, хотя конечности этих животных принято называть лапами.